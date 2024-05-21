Бразильський півзахисник Вітінью, який нині на правах оренди виступає за РБ Брагантіно, може повернутися в Динамо, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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Нагадаємо, Вітінью перейшов у Динамо влітку 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро і підписав з "біло-синіми" контракт до червня 2026-го. Після початку повномасштабного вторгнення гравець повернувся на батьківщину, де виступав спочатку за Атлетіко Паранаенсе, а згодом за РБ Брагантіно. У поточному сезоні у 24 матчах забив 4 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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