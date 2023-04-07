Робота тренера доволі швидкоплинна: не кожен власник клубу готовий надати фахівцю достатньо часу, аби той міг розкрити свій талант і розвинути успіх команди. Однак, є ті, хто протягом багатьох років по крупинках завойовували свій авторитет і, опинившись без роботи, стають ласими шматочками для найкращих клубів світу. Саме про них дивіться у нашому новому випустку на YouTube-каналі "Футбол 24".

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