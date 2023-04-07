Кравець виділив три причини, які змусили його завершити кар'єру
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Кравець розповів, чому вирішив повісити бутси на цвях.
"В мене на це було багато різних причин. Перша – війна. Мені дуже важко себе переналаштувати, думати про щось інше, налаштовувати себе на футбол. Найголовніша причина – війна.
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Але є ще декілька причин. Мені зробили дві операції на спині за останні півтора року. Деякі лікарі кажуть, що мені треба після завершення кар'єри знову лягати під ніж. Якщо це все зробити – можна впасти з велосипеда і спина розлетиться. Тому я нічого не робив.
Коли почалась війна – я поїхав грати у Сакар'яспор. Там потрапив на дуже жорстке поле. В мене ніколи за кар'єру не було особливих проблем з коліном. І тут, на жорсткому полі, в мене боліло коліно постійно. Я навіть не міг тренуватись нормально.
Розірвавши з ними контракт, я приїхав додому і ще місяць відчував своє коліно. Ось тільки зараз я нормально можу ходити без больових відчуттів. Як можна продовжувати кар'єру, коли болять спина та коліно, ще й іде війна?" – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.
Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри футболіста 29 січня 2023 року.
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