"В мене на це було багато різних причин. Перша – війна. Мені дуже важко себе переналаштувати, думати про щось інше, налаштовувати себе на футбол. Найголовніша причина – війна.

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Але є ще декілька причин. Мені зробили дві операції на спині за останні півтора року. Деякі лікарі кажуть, що мені треба після завершення кар'єри знову лягати під ніж. Якщо це все зробити – можна впасти з велосипеда і спина розлетиться. Тому я нічого не робив.

Коли почалась війна – я поїхав грати у Сакар'яспор. Там потрапив на дуже жорстке поле. В мене ніколи за кар'єру не було особливих проблем з коліном. І тут, на жорсткому полі, в мене боліло коліно постійно. Я навіть не міг тренуватись нормально.

Розірвавши з ними контракт, я приїхав додому і ще місяць відчував своє коліно. Ось тільки зараз я нормально можу ходити без больових відчуттів. Як можна продовжувати кар'єру, коли болять спина та коліно, ще й іде війна?" – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри футболіста 29 січня 2023 року.

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