Захисник Динамо Олександр Караваєв пояснив, чому не в захваті від можливого камбеку уболівальників.

"Потрібно розуміти, що на першому місці безпека. Якщо все буде зроблено правильно, все влаштовуватиме клуби, уболівальників та Федерацію, то це буде добре.

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Але завжди є загроза. У нас війна, тож треба перестрахування. Якщо це буде небезпечно, то краще посидіти вдома, аніж приходити на стадіон", – сказав Караваєв у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни із дотриманням безпекових умов. Наразі Мінмолодьспорту спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.

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