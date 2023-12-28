Маркевич – про повернення уболівальників на трибуни: "Слід врахувати підступність нашого ворога"
Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич хоче бачити фанатів на трибунах, але вбачає в цьому певну небезпеку.
"Повернення вболівальників на трибуни – дуже непросте питання. Нам усім дуже б хотілося грати з підтримкою трибун.
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Однак слід уважно все оцінити із врахуванням підступності нашого ворога", – цитує Маркевича клубна прес-служба "левів".
Нагадаємо, Карпати вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "леви" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.
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