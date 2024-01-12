"Лучше посидеть дома": Караваев выступил против возвращения зрителей на трибуны
Защитник Динамо Александр Караваев объяснил, почему не в восторге от возможного камбэка болельщиков.
"Нужно понимать, что на первом месте безопасность. Если все будет сделано правильно, все будет устраивать клубы, болельщиков и Федерацию, то это будет хорошо.
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Но всегда есть угроза. У нас война, поэтому надо перестраховаться. Если это будет опасно, то лучше посидеть дома, чем приходить на стадион", – сказал Караваев в комментарии Динамоманії.
Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности. Сейчас Минмолодежспорта совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатывает алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.
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