Защитник Динамо Александр Караваев объяснил, почему не в восторге от возможного камбэка болельщиков.

"Нужно понимать, что на первом месте безопасность. Если все будет сделано правильно, все будет устраивать клубы, болельщиков и Федерацию, то это будет хорошо.

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Но всегда есть угроза. У нас война, поэтому надо перестраховаться. Если это будет опасно, то лучше посидеть дома, чем приходить на стадион", – сказал Караваев в комментарии Динамоманії.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности. Сейчас Минмолодежспорта совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатывает алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

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