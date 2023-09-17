"Що з Мілевським? На останніх відео та фото Міля не в найкращому стані. Історія Мілевського дає відповідь на питання: що головніше в житті – талант чи робота над собою?

Мілевський влаштував собі заробітки у соцмережах – апетити вражають

У цьому житті Мілевському природа дала багато. В 18 років він вже був суперталантом, красенем і у центрі уваги. Міля став "зіркою" з величезною зарплатою, з неймовірною популярністю, міг відкривати багато дверей, ставав героєм шоу, вечірок і завжди жив так, як хотів. Його природнього таланту в футболі було достатньо, щоб не працювати над собою, не режимити – він жив яскраво і насолоджувався життям. Серед сотень дівчат Мілевський не зустрів жінку для сім'ї, не став батьком і не став відповідальним. Поруч не було батьків чи людей, які могли вплинути. Ми сміялися з Ігоря Суркіса, який відправляв охоронців шукати Мілю по Києву – але може в цьому щось було?

На піку кар'єри його заробітки були 200+ тисяч доларів на місяць. Але Міля так і не зміг забезпечити своє майбутнє, купити нерухомість, зробити інвестиції. Він робив все, що хотів і ніколи про це не шкодував. Його широка душа пригощала всіх, хотіла найдорожчий алкоголь, найкрасивіших жінок, найгламурніші місця, найкрутіші авто. Так тривало 15-ть років...

Після Динамо заробітки впали в 10 разів, потім у 100 разів і зараз Артем залишився сам у світі, де всі метелики полетіли, коли світло згасло. Але замість критики, образ і сарказму на його адресу – краще дати йому спокій.

Мілевський має варіанти. Він може бути медіа-експертом, може стати асистентом тренера в одному з клубів, може стати тренером з індивідуальної підготовки, або стати, наприклад, барістою і робити щодня свою роботу. Щодня, відповідально, професійно. Можна проводити паралелі з суперталантами свого покоління Гаскойном та Бестом, які мали проблеми з алкоголем та депресіями – вони не змогли знайти себе у світі без фанфар і всесвітньої любові. Але Мілевський сам обрав цей шлях. Це його вибір. У житті одного таланту недостатньо.

У Східній філософії є вираз: "Неможливо напоїти коня, якщо він цього не хоче". Неможливо змінити людину, якщо вона цього не прагне. Для мене Мілевський завжди буде легендарним футболістом. Талантом. Вільним художником на полі і в житті", – написав Поворознюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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