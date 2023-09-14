Артем Мілевський продовжує пошуки себе після прощання з футболом. Екс-форвард Динамо вирішив заробляти на життя за допомогою соцмереж.

Раніше екс-форвард Динамо та збірної України активно вів свій канал на YouTube, а тепер вирішив взятися за Instagram.

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Мілевський готовий надавати різноманітні послуги – фото, сторіз, привітання з Днем народження і навіть особистий виїзд. Щоправда, за це доведеться викласти чималенькі гроші. Скільки це коштує? Артем за свої труди розраховує отримати від 400 до 2500 євро. Зокрема, виїзд у межах Києва коштує 2 тисячі євро.

Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри гравця у вересні 2021 року. Президент Динамо Ігор Суркіс говорив про готовність надати колишньому форварду роботу, однак жодних зрушень у цьому напрямку не було.

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