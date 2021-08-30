"Прикро знову пропускати на 83-й хвилині. Кінцівка матчу. Краще б ми пропустили у першому таймі, було б не так прикро.

Зоря – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Претензій до футболістів немає. Старалися, може десь не вистачає майстерності в якихось моментах при завершенні атак. Десь віддати останній пас, щоб забити гол. А так – претензій немає. Ми не можемо весь час на воротаря розраховувати. Треба намагатися забивати. Атака у нас кульгає", – сказав Максимов у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Ворскла зазнала першої поразки в УПЛ і з 11-ма пунктами залишилась на 5-й сходинці турнірної таблиці.

Зоря дотиснула Ворсклу, здобувши мінімальну перемогу – полтавці зазнали першої поразки у новому сезоні УПЛ