"Досадно снова пропускать на 83-й минуте. Концовка матча. Лучше бы мы пропустили в первом тайме, было бы не так обидно.

Заря – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак. Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает", – сказал Максимов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в матче 6-го тура Ворскла потерпела первое поражение в УПЛ и с 11-ю пунктами осталась на 5-й строчке турнирной таблицы.

Заря дожала Ворсклу, одержав минимальную победу – полтавчане потерпели первое поражение в новом сезоне УПЛ