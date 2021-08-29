Ворскла в рамках 6-го туру УПЛ на рівних зіграла проти Зорі, але уникнути поразки в Запоріжжі команді Юрія Максимова не вдалося. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму туру закривала зустріч у Запоріжжі між Зорею та Ворсклою. Луганці підходили до неї на тлі болючого вильоту від Рапіда та важкої перемоги над Маріуполем – при цьому підопічні Віктора Скрипника пропускали по три голи в останніх трьох матчах. З таким футболом команда відкотилася на дистанцію у шість залікових балів від третьої позиції. Ворскла ж до поєдинку на Славутич Арені підійшла без поразок.

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Господарі стартували активно, ледь не забивши вже на 4-й хвилині – це Громов пробивав з лінії воротарського після м'якого закидання від Фаворова. Різник врятував полтавців. Після цього Зоря продовжували тримати м'яч, заробивши кілька кутових, але якісних моментів у луганців наступні півгодини не виникало. Гості ж взагалі не форсували події, тримаючи суперника на дистанції. Не можна сказати, що вони не думали про контргру, однак на полі було нудно.

Дещо веселіше стало в останні 15 хвилин першого тайму. Підопічні Віктора Скрипника могли вийти вперед на 32-й хвилині, коли Кабаєв хитнув захисника й вистрілив метрів з 22-х у лівий нижній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки! На 37-й же Гладкий замкнув подачу Фаворова сильним ударом головою, але вийшло трохи зависоко. Ворскла огризнулася потужним пострілом Челядіна, який парирував Мацапура. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Початок другого тайму виявився набагато цікавішим. Ще до 50-ї хвилини рахунок міг змінитись в обидва боки: полтавці могли вийти вперед після подачі з кутового на ближню стійку (Йонасу забракло точності), а Тілль пробивав з лінії півкола повз дальню – луганці ж мали карати суперника ударом Кабаєва з центру штрафного внаслідок відскоку (вище воріт). Крім того, на 54-й Кочергіну вдався потужний лонгшот, який влучив у руку Бондаренку, однак пенальті за цей епізод арбітр не призначив.

Після цього темп матчу впав, адже Назарині довго надавали допомогу після одного із жорстких зіткнень. Віктор Скрипник вирішив прискорити гру, замінивши пару нападників – на 60-й хвилині замість Громова й Гладкого на поле вийшли Шахаб і Сайядманеш. Їхня поява справила відчутний вплив на хід поєдинку. В середині другого тайму ця парочка почала створювати дуже хороші моменти, змусивши Ворсклу сісти ще глибше.

Вже на 62-й хвилині іранські нападники могли організувати гол, однак вони завадили один одному при замиканні небезпечного прострілу від Кабаєва. На 64-й же Сайядманеш шикарно відкрився під подачу з глибини, замкнувши її ударом головою метрів з 14-ти – проти нього ніхто не грав, але форвард не зміг підлаштуватись під м'яч. Ще за сім хвилин Шахаб на дриблінгу увірвався в штрафний, вистріливши з лівого краю. Різник врятував Ворсклу! Здавалося, що ось-ось полтавців дотиснуть.

Втім, "зелено-білі" зуміли зібратись, організувавши серію гольових моментів біля воріт Зорі. Так, на 73-й хвилині свіжий Есеола розвернувся на лівому куті воротарського й пробив з-під Імерекова – Мацапура парирував! На 75-й же Тілль мав відкривати рахунок класним ударом зі стандарту в ближню дев'ятку – поперечка врятувала господарів! Ще за хвилину в гру знову вступив Мацапура, витягнувши складний постріл Челядіна в дальній верхній кут. Покарання за марнотратство могло наздогнати Ворсклу вже на 78-й хвилині, коли луганці розкатали круту контратаку з потужним ударом Кабаєва. Різник у прекрасному стрибку витягнув його.

Віктор Скрипник у відчаї додав до атаки Фрімпонга. На табло горіла 79 хвилина, а вже на 83-й його заміни таки принесли результат! Шахаб наважився пробити з дистанції, м'яч рикошетом відскочив на правий край штрафного, а Сайядманеш звідти виконав простріл вздовж лінії воротарського – його замкнув Фрімпонг. 1:0! Щоправда, вже на 87-й Ворскла могла зрівняти рахунок зі стандарту – Тілль пробив у стінку, сфера відскочила на Кане, після чого стався постріл з гострого кута. Мацапура парирував.

В цілому, на останніх хвилинах Ворскла тиснула на ворота Зорі, але у компенсований час луганці кілька разів підчатували гостей на контратаці. Остання з них завершилась крученим ударом Кочергіна метрів з 22-х у дальню дев'ятку – вийшло занадто неточно. Після цього арбітр дав фінальний свисток. Ворскла зазнала першої поразки в УПЛ у новому сезоні!

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