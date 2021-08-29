Зоря вирвала перемогу над Ворсклою в матчі 6-го туру УПЛ, забивши на останніх хвилинах зустрічі. Дивіться відео гола та огляд найгостріших моментів зустрічі Зоря – Ворскла на "Футбол24".

Перший тайм поєдинку Зоря – Ворскла завершився без голів, а з найгостріших моментів можна відзначити небезпечний удар Кабаєва. Друга половина вийшла куди цікавішою, команди створили кілька непоганих моментів, а перемогу Зорі приніс 19-річний форвард Овусу, який закотив м'яч у порожні ворота після скидки Аллах'яра.

Зоря дотиснула Ворсклу, здобувши мінімальну перемогу – полтавці зазнали першої поразки у новому сезоні УПЛ

Таким чином, Ворскла зазнала першої поразки в сезоні та залишилась п'ятою з 11 очками, а Зоря з 10 пунктами піднялась на 7 сходинку.