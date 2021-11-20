"Чи сильно мене здивувало те, як арбітри п'ять хвилин намагалися з'ясувати, була рука чи ні, призначаючи пенальті? Відверто кажучи, за такого рахунку я такої комедії не бачив скільки живу. І ви, мабуть, теж.

Суркіс пояснив феномен Гармаша в Динамо

А в нас футбол, а не цирк. По п'ять хвилин дивитися, був пенальті чи ні – та краще б його взагалі скасували, але не смішили людей. Видно було, що захисник Чорноморця зіграв рукою. Я так розумію, дивилися, чи було поза грою чи ні. Але треба це робити швидко. Нині прийшов новий куратор – можливо, він навчить арбітрів, як треба працювати", – цитує Суркіса офіційний сай Динамо.

Нагадаємо, Динамо у матчі 15-го туру УПЛ розгромило Чорноморець з рахунком 6:1 і очолило турнірну таблицю.

Чорноморець – Динамо: Вітінью і Гармаш сяють, новий найкращий асистент УПЛ – шедеври і пародія, безнадійна оборона