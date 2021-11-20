"Краще б пенальті скасували, а не смішили людей": Суркіс розкритикував VAR у матчі з Чорноморцем
Президент Динамо Ігор Суркіс сподівається, що новий куратор суддівського цеху Нікола Ріццолі зможе покращити якість роботи українських арбітрів.
"Чи сильно мене здивувало те, як арбітри п'ять хвилин намагалися з'ясувати, була рука чи ні, призначаючи пенальті? Відверто кажучи, за такого рахунку я такої комедії не бачив скільки живу. І ви, мабуть, теж.
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А в нас футбол, а не цирк. По п'ять хвилин дивитися, був пенальті чи ні – та краще б його взагалі скасували, але не смішили людей. Видно було, що захисник Чорноморця зіграв рукою. Я так розумію, дивилися, чи було поза грою чи ні. Але треба це робити швидко. Нині прийшов новий куратор – можливо, він навчить арбітрів, як треба працювати", – цитує Суркіса офіційний сай Динамо.
Нагадаємо, Динамо у матчі 15-го туру УПЛ розгромило Чорноморець з рахунком 6:1 і очолило турнірну таблицю.
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