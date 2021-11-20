"Лучше бы пенальти отменили, а не смешили людей": Суркис раскритиковал VAR в матче с Черноморцем
Президент Динамо Игорь Суркис надеется, что новый куратор судейского цеха Никола Риццоли сможет улучшить качество работы украинских арбитров.
"Сильно ли меня удивило то, как арбитры пять минут пытались выяснить, была рука или нет, назначая пенальти? Откровенно говоря, при таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, пожалуй, тоже.
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А у нас футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – да лучше бы его вообще отменили, но не смешили людей. Видно было, что защитник Черноморца сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как нужно работать", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
Напомним, Динамо в матче 15-го тура УПЛ разгромило Черноморец со счетом 6:1 и возглавило турнирную таблицу.
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