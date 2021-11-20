"Сильно ли меня удивило то, как арбитры пять минут пытались выяснить, была рука или нет, назначая пенальти? Откровенно говоря, при таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, пожалуй, тоже.

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А у нас футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – да лучше бы его вообще отменили, но не смешили людей. Видно было, что защитник Черноморца сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как нужно работать", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в матче 15-го тура УПЛ разгромило Черноморец со счетом 6:1 и возглавило турнирную таблицу.

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