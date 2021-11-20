"Я сам собі часто ставлю це питання – це вже досвід, чи майстерність, чи фарт. Він виходить і на перших хвилинах забиває. Дай Боже, щоб це так тривало.

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Денис – досвідчений футболіст. Іноді не справляється зі своїми емоціями. Але якщо тримає себе в руках, грає з усмішкою – у нього все виходить. А коли він починає нервувати, звісно, у нього нічого не виходить.

Це наш динамівець, він все життя провів у Динамо. Він мав як прекрасні часи, так і не дуже. Але він доводить все на полі. Його Містер випускає – і він одразу ж забиває. Цей гравець необхідний сьогодні київському Динамо насамперед завдяки своєму досвіду, аби показувати молоді, як треба грати", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поєдинку 15-го туру проти Чорноморця Гармаш вийшов на поле одразу по переві і за дві хвилини зумів відзначитись потужним ударом здалеку. У поточному сезоні Денис забив за Динамо вже 7 голів – більше лише у Циганкова та Буяльського.

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