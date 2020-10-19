"Вони не хочуть, щоб я висловлювався, але мені подобається говорити. Я розлютився сильніше за всіх через те, що ми не поїхали.

Ювентус – Наполі: гості отримали технічну поразку за неявку на матч Серії А та були позбавлені ще одного очка

О 18:55 ми були в автобусі і були готові вирушати. Можу запевнити, що ми зробили все можливе. Краще б ми програли 0:3, але на полі. До останнього моменту я чув, що ми будемо грати, але раптово все змінилося", – цитує Дженнаро Гаттузо Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Наполі не приїхав у Турин 4 жовтня на зустріч з Юве. Клуб пояснив цей "бойкот" тим, що влада регіону скасувала усі рейси через різке погіршення ситуації з пандемією. Попри це, керівництво Серії А вирішило присудити неаполітанцям технічну поразку (0:3) та додатково зняти з підопічних Дженнаро Гаттузо одне очко.

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