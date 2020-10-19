"Они не хотят, чтобы я высказывался, но мне нравится говорить. Я разозлился сильнее всех из-за того, что мы не поехали.

Ювентус – Наполи: гости получили техническое поражение за неявку на матч Серии А и были лишены еще одного очка

В 18:55 мы были в автобусе и были готовы ехать. Могу заверить, что мы сделали все возможное. Лучше бы мы проиграли 0:3, но на поле. До последнего момента я слышал, что мы будем играть, но внезапно все изменилось", – цитирует Дженнаро Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, Наполи не приехал в Турин 4 октября на встречу с Юве. Клуб объяснил этот "бойкот" тем, что власть региона отменила все рейсы из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией. Несмотря на это, руководство Серии А решило присудить неаполитанцам техническое поражение (0:3) и дополнительно снять с подопечных Дженнаро Гаттузо одно очко.

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