Козловський заявив, що 5 разів зустрічався з Димінським у місті, де переховується президент Карпат

Президент Руха Григорій Козловський розповів про зустрічі й розмови з президентом Карпат Петром Димінським щодо порятунку львівського клубу.

"У мене є велика повага до Петра Димінського як до людини, яка витрачала свої особисті гроші на футбол. Він далеко не білий і пухнастий, не схожий на стодоларову купюру і не може всім подобатися. Я намагався з ним домовитися. Я 5 разів був у тому місті, де він зараз живе за кордоном. Неетично говорити, де саме. Нехай це буде Швейцарія, але це не Швейцарія.

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П'ять разів я з ним зустрічався, говорили цілодобово. Останнього разу я зібрав цілу команду людей – Леоніда Кучука, президента Львова Романа Михайліва (насправді віце-президент – примітка), Олега Смалійчука та інших. Думав, це допоможе домовитися, але шансів домовитися немає.

Телефоном говорили, мовляв, приїжджайте – ми готові, але з чим приїхали, з тим і поїхали. Я просто замучився два роки їздити. Я вже такі комбінації придумував. Іншого варіанту, ніж забрати Карпати в управління міста, немає", – сказав Козловський в ефірі НТА.

Нагадаємо, Петро Димінський перебуває в розшуку у справі про смертельну ДТП у Львівській області за участю його кортежу. Раніше повідомлялося, що президент Карпат переховується від слідства за кордоном.

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