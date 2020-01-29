Козловский заявил, что 5 раз встречался с Дыминским в городе, где скрывается президент Карпат

Президент Руха Григорий Козловский рассказал о встречах и разговорах с президентом Карпат Петром Дыминским о спасении львовского клуба.

"У меня есть большое уважение к Петру Дыминскому как к человеку, который тратил свои личные деньги на футбол. Он далеко не белый и пушистый, не похожий на стодолларовую купюру и не может всем нравиться. Я пытался с ним договориться. Я 5 раз был в городе, где он сейчас живет за границей. Неэтично говорить, где именно. Пусть это будет Швейцария, но это не Швейцария.

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Пять раз я с ним встречался, говорили круглосуточно. Последний раз я собрал целую команду людей – Леонида Кучука, президента Львова Романа Михайлива (на самом деле вице-президент – примечание), Олега Смалийчука и других. Думал, это поможет договориться, но шансов договориться нет.

По телефону говорили, мол, приезжайте – мы готовы, но с чем приехали, с тем и уехали. Я просто замучился два года ездить. Я уже такие комбинации придумывал. Другого варианта, чем забрать Карпаты в управление города, нет", – сказал Козловский в эфире НТА.

Напомним, Петр Дыминский находится в розыске по делу о смертельном ДТП во Львовской области с участием его кортежа. Ранее сообщалось, что президент Карпат скрывается от следствия за границей.

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