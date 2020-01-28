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Козловський готовий відмовитись від Руху та очолити Карпати

21:39 2408 Читать на русском
Козловський готовий відмовитись від Руху та очолити Карпати
Григорій Козловський / фото: ФК Рух

Президент Руху Григорій Козловський висловив готовність тимчасово очолити львівські Карпати.

"Нам потрібно підставити плече і врятувати пацієнта, який, як написано на сайті Карпат, лежить вже з датами народження і смерті.

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Це буде один рік, максимум два. У нинішніх інвесторів ніхто не купить клуб навіть за гривню. Вони штамп несуть третій тиждень, можливо донесуть. Може, їм GPS подарувати. У Львові точно знайдеться інвестор, який за рік-два віддасть міській владі 50 або 100 мільйонів гривень. Це питання діалогу.

Я готовий скласти з себе повноваження президента Руху і на рік стати виконувачем обов'язків чогось там у Карпатах. Я гарантую, що врятую їх. Я створю у Львові пул бізнесменів, власників і влади, які будуть зацікавлені в цьому, а потім повернуся у своє дітище", – цитує Козловського Трибуна з посиланням на НТА.

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Рух Рух Карпати Карпати Григорій Козловський
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