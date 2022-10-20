"Кожного дня зустрічає мене біля дверей": Зінченко зворушливо привітав дружину з днем народження
19:05 - Читать на русском
Півзахисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко подякував коханій за доньку.
"З Днем Народження, моє життя! Не втомлюся дякувати тобі за найкращий подарунок у моєму житті, який кожного дня мене зустрічає біля дверей з криками: Та-то.
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Ми дуже сильно тебе любимо", – написав Олександр на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, додавши гаряче фото дружини.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, Владі Седан виповнилось 27 років. Влада та Олександр одружилися у серпні 2020-го. За рік у них народилась донька Єва.
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