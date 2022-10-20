Евертон за останні 5 днів зазнав двох поразок – від Тоттенхема та Ньюкасла. Команда Френка Лемпарда завдала 5 ударів за два матчі та пропустила 37 по власних воротах. Абсолютна безпомічність. На жаль, Миколенко не зумів виділитися на фоні партнерів. Українець також відіграв слабко та отримав порцію критики. Особливо за поєдинок з Ньюкаслом.

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Більшу частину матчу Віталій грав персонально проти Альмірона. А коли твій візаві забиває переможний гол і стає найгострішим на полі, це показник. Миколенку традиційно не дорікнеш за відсутність старання чи самовідданості, але він дійсно забагато дозволив у своїй зоні. Ньюкасл методично тиснув на фланг українця (46% атак), вистояти було дуже важко.

Нехай, Миколенко провалився, але ж Лемпард його підставив. Хіба не очевидно, що Ньюкасл буде розривати зону, в якій грають головний бомбардир Альмірон (4 голи) та найкреативніший гравець Тріпп'єр (2,4 паса під удар за матч)? Ще й майстерний Гімараєс туди стягувався. Очевидно для всіх, крім тренера Евертона.

Розподіл атак Ньюкасла:

Лемпард поставив на фланг до Миколенка лінивого Грея та не підготував жодного плану для стримування Ньюкасла. Віталія просто відігрували завдяки чисельній більшості. Не допомагала й агресивна манера гри українця. Він викидався на м'яч, але поки долітав, м'яча вже там не було. А "сороки" отримували 3 в 0 на просторі та створювали моменти.

З лівого кута штрафного майданчика, який номінально прикривав Миколенко, Ньюкасл виконав 8 кросів і 5 пасів під удар. Альмірон відтягував захисника збірної України на себе, а Тріпп'єр отримував час і плацдарм для підготовки подач. Було неймовірно складно. 80% програних дуелей цілком зрозумілі.

Паси під удар з зони Миколенка:

Про гру в атаці можна не говорити взагалі. Так, всі спроби Миколенка віддати вперед були страшно невдалими. Виносив навмання, в нікуди. Але що загалом запропонував Евертон? В "ірисок" навіть не було ідеї, як виходити в атаку.

Статистичні портали, які оцінюють сухі цифри без контексту, назвали Миколенка одним з найгірших на полі. SofaScore – 6.3, WhoScored – 6.1, FotMob – 6.5. Преса також не порадувала оцінками. 4 бали від 90min і короткий вердикт: "Погана гра в пас, весь вечір страждав проти Альмірона".

Статистика Миколенка:

Фанатський портал Goodison News виставив Віталію 3 бали з 10. "Не блискуча гра. Миколенко нічого не показав в атаці та часто втрачав м'яч. Діяв недостатньо щільно проти Альмірона, дозволяючи тому зміщуватися справа під удари", – додає автор.

І тільки авторитетне видання Liverpool Echo було лояльним (6 балів). "Надійно відіграв в обороні, тримав зону і зробив кілька виносів головою, коли Ньюкасл грав довгими передачами. А от на чужій половині йому не вдалося допомогти команді", – пише журналіст Кріс Бізлі.

Футбольна пам'ять коротка. Навесні українця називали одним з героїв, який допоміг Евертону зберегти прописку, а тепер – після двох невдалих матчів – його нещадно критикують. Неприємних слів у Twitter багато, ми обрали тільки найбільш заплюсовані коментарі:

– "Лише одна з 11 передач на загострення від Миколенка була точною. Лише одна з 6 в фінальну третину знайшла адресата. Сильно його люблю, але він нічогісінько не пропонує в атаці".

– "Миколенко мене виводить. У суботу він повинен залишитися в запасі, а Вінагре має отримати шанс";

– "Миколенко розриває мені мозок";

– "Миколенко – як апетитний сендвіч з яловичиною проти Ньюкасла. Так і просить, щоб його з'їли";

– "Мені подобається Миколенко, але він просто не може бути рішенням на лівий фланг. Думаю, що позиція лівого центрального захисника може йому підійти – він в порядку в захисті, однак абсолютно нічого не дає попереду. В АПЛ потрібно показувати більше".

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