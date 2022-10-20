"С Днем Рождения, моя жизнь! Не устану благодарить тебя за лучший подарок в моей жизни, который каждый день меня встречает у дверей с криками: Па-па.

Артета назвал приблизительные сроки восстановления Зинченко

Мы очень сильно тебя любим", – написал Александр на своей странице в социальной сети Instagram, добавив горячее фото жены.

Напомним, сегодня, 20 октября, Владе Седан исполнилось 27 лет. Влада и Александр поженились в августе 2020 года. Через год у них родилась дочь Ева.

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