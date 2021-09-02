"В Італії, у порівнянні з чемпіонатом України, кожна гра – битва. Тутешній досвід багато мені дасть. Я завжди грав вісімку або десятку у півзахисті. Якщо тренер побачить мене в іншій ролі – я готовий. Почуваюсь зараз добре. У мене були проблеми з фізичною формою, коли я тільки приїхав до Італії. Відрізняється тренувальний процес в Україні і тут. Зараз я в повному порядку і готовий допомогти команді.

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Тьягу Мотта? Ми грали один проти одного у Лізі чемпіонів. Як тренер він хоче грати в пас, щоб команда грала першим номером на полі. Через певний час ми будемо грати так, як він хоче.

Одна людина в полі не воїн. Коли команда разом – приходить і результат. Звичайно, повинна бути людина, яка може розвеселити команду в роздягальні, але на футбольному полі повинна бути лише команда. Багато нових гравців, нам потрібно ще трохи зігратися. Всі гравці кваліфіковані. Через певний час не буде ніяких проблем", – цитує Віктора офіційний сайт Спеції.

Нагадаємо, взимку Аталанта придбала Коваленка у Шахтаря за 700 тисяч євро та перед новим сезоном Серії А віддала українця в оренду Спеції.

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