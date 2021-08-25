"Звичайно, я знаю, що Руслан незадоволений своєю грою на турнірі. Але на це є одна об'єктивна причина, яка його хвилювала. Це грижа, яка насправді виявилася не грижею. Відлуння Житомира торкнулося його знову – невдало зробили операцію, був апендицит, йому було десь 5-6 років.

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Погано зашили, залишився великий рубець всередині. Як мені розповідав Руслан – цей рубець і став причиною болю, він тиснув чи на орган, не пам'ятаю. Уже все виправили, сподіваюся, в майбутньому вже нічого заважати йому не буде", – сказав Олександр Маліновський для Youtube-каналу SportArena.

Нагадаємо, після Євро-2020 Руслан успішно переніс операцію та вже допомагає Аталанті на старті нового сезону Серії А.

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