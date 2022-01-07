Півзахисник Спеції Віктор Коваленко найближчим часом повернеться до тренувань після того, як здав позитивний тест на COVID-19.

Спеція на своєму офіційному сайті повідомила, що Коваленко, Манай, Хрістов та Нзола здали негативні тести на коронавірус.

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Гравці вже завтра повернуться до тренувань у загальній групі. Цікаво, що вже 9 січня Спеції належить зіграти з Дженоа Шевченка в рамках 21-го туру Серію А.

Додамо, що Коваленко провів 13 матчів за Спецію в поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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