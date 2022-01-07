Аталанта оголосила у своєму Instagram, що нагорода найкращому гравцю команди в грудні дісталась Руслану Маліновському.

Маліновський з другою найвищою оцінкою опинився у збірній року Серії А

За минулий місяць бергамаски провели 5 матчів (4 в Серії А, 1 у Лізі чемпіонів), в яких здобула 2 перемоги, розписали 1 нічию та двічі програли. Маліновський голом долучився до перемоги над Наполі, та ледь не допоміг врятуватись у грі з Вільяреалом. Матч проти Верони Руслан пропускав через дискваліфікацію.

Загалом, українець провів 22 матчі за Аталанту в цьому сезоні, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

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