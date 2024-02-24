Коли призначили нового тренера, Віктор Коваленко перебував у лазареті. Після одужання Давіде Нікола не поспішав робити ставку на українця – двічі випускав гравця на заміну, а в попередньому матчі взагалі залишив без ігрової практики. Тож сьогоднішня поява у стартовому складі стала несподіванкою.

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Алессіо Діонізі поступово перетворив Сассуоло з однієї із найцікавіших команд Серії А в примітивного борця за виживання. Особливо це помітно, коли немає Доменіко Берарді. У капітана травма. Сьогодні господарі пропустили вже на 11-й хвилині. Луперто прийшов на стандарт і замкнув подачу. Для лідера Емполі цей епізод також став неприємним, адже, падаючи, він вдарився головою в стійку. Лікарі навіть встигли винести ноші, але Себастьяно все ж зумів продовжити матч.

Гості продовжили контролювати гру. Робити це було не важко, оскільки стримувати потрібно було лише Лор'янте, який кілька разів бив із далекої та середньої дистанцій. Перевага зіграла з Емполі злий жарт. На старті другого тайму Сассуоло зрівняв рахунок з пенальті. Давіде Нікола відразу ж кинув у бій зіркового новачка. Мбайє Ньянг поки не виходить у старті, але забиває у кожному матчі. Ось і сьогодні екс-форвард Мілана заробив і сам реалізував пенальті, ставши першим легіонером Емполі в епоху трьох очок за перемогу, який забив у трьох поспіль матчах Серії А.

Міг добивати суперника Коваленко. Однак дуже довго реагував на сейв голкіпера перед собою і втратив шанс переправити м'яч уже в порожні ворота – захисник просто був швидшим. А як би цей гол знадобився Емполі. Невдовзі "адзуррі" знову пропустили. Феррарі, як і його колега Луперто, відзначився після подачі зі стандарту. Зате зіграла заміна українця. Сімоне Бастоні, який вийшов замість Коваленка, у компенсований час вирвав перемогу для гостей. Знову у підопічних Давіде Ніколи спрацював розіграш стандарту.

Емполі досі без поразок після зміни тренера. Ба більше, за цей час команда набрала 12 очок за шість матчів (до того було 13 за 20 турів). Завдяки перемозі над Сассуоло "адзуррі" відірвалися від зони вильоту, піднявшись на 13-те місце. Підопічні Діонізі навпаки – поки на 17-й сходинці лише завдяки кращим додатковим показникам.

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