З наступного сезону головний клубний турнір змінить схему розіграшу. Серед іншого груповий етап розширять до 36 команд замість 32, як було раніше. Завдяки цим реформам дві додаткові путівку груповий раунд ЛЧ отримають дві найкращі асоціації за підсумками попереднього сезону.

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Прямо зараз місця дісталися б Бундеслізі та Серії А. Хоча італійський футбол переживає не найкращі часи, але ця країна досі не втратила жодного представника у єврокубках сезону 2023/24. Це єдина країна, яка може таким похизуватися. Італія вже набрала 15.571 очка, що дозволяє їй впевнено лідирувати. Другими наразі є німці, але їхня перевага над Англією не така вже й велика. Найімовірніше саме ці дві асоціації будуть боротися за другу додаткову путівку в Лігу чемпіонів.

Серед не найочевидніших фактів таблиці коефіцієнтів відзначимо п'яте місце Іспанії, яка програє навіть Франції. Навіть, бо в Ліги 1 залишився лише один представник в ЛЧ, а в Ла Ліги поки їх чотири. Однак найбільшим здивуванням нинішнього сезону, безумовно, стали чехи, які розташувалися відразу за класичними топ-чемпіонатами.

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