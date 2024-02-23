Фаворит поєдинку був очевидний. Болонья є головною сенсацією поточного сезону Серії А. Команда Тьягу Мотти бореться за путівку в ЛЧ і виграла 4 останні матчі. Навіть нічия з Вероною підіймала "россоблу" в топ-4, але, безумовно, метою господарів були всі три очки. Верона ж підходила до гри, перебуваючи в зоні вильоту з 5-матчевою серію без перемог, а востаннє вигравала в чемпіонаті ще 13 січня.

Додаткова путівка в Лігу чемпіонів: сенсаційний лідер, АПЛ поки третя, Іспанія програє навіть Франції

Вже на 11-й хвилині трапився цікавий епізод. Головний арбітр Розаріо Абіссо отримав травму і не зміг продовжити гру. Його замінив четвертий суддя Джакомо Камплоне.

А на 27-й хвилині Болонья забила, реалізувавши перший же момент. Успіх підопічним Мотти приніс стандарт. Після подачі кутового Монтіпо не дотягнувся до м'яча, Орсоліні прострілив, а Фаббіан з меж воротарського замкнув. Цей гол виявився ювілейним – 3400-м в історії Серії А.

Невдовзі Орсоліні міг подвоїти перевагу господарів, але змарнував два супермоменти, не влучивши у напівпорожні ворота. Зрештою, до перерви рахунок не змінився. У другому таймі Скорупскі ледь не подарував гол Вероні, невдало ввівши м'яч у гру – пощастило господарям, що гравець гостей не влучив.

Не забиваєш – отримуй. На 65-й Ремо Фройлер зробив рахунок 2:0 ударом з лінії воротарського. Джованні Фаббіан до забитого м'яча додав ще й гольовий пас – чи не найкращий матч 21-річного гравця за "россоблу". До фінального свистка рахунок не змінився, хоча гості мали класний шанс – Скорупскі видав божевільний сейв. Заслужена перемога команди Тьягу Мотти.

2:0 – Болонья здобула п'яту перемогу поспіль, набрала 48 очок і увірвалася в зону ЛЧ. "Россоблу" розмістилися на 4-й сходинці (щоправда, в Аталанти дві гри в запасі та на три очки менше). Верона продовжила невдалу серію – 18 місце, 20 пунктів.

"Проклинатиму вас нескінченно": абсурдна війна за стадіон, який ледь не згорів – сльози 84-річного фана розчулили всіх