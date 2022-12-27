"Орлята" влітку твердо налаштовані викупити українця у Аталанти і підписати повноцінний контракт до 2026 року, стверджує TMW.

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Для Коваленка це друга кампанія у складі Спеції. Півзахисник регулярно отримував ігровий час (34 матчі, один гол та 4 асисти), допоки не зазнав травми у листопаді. Втім, це не змінило планів клубу остаточно викупити 26-річного гравця по завершенні сезону.

Джерело не розкриває суму майбутньої угоди між Спецією та Аталантою. Самі бергамаски взимку 2021-го платили Шахтарю 600 тисяч євро, а зараз Transfermarkt оцінює Коваленка у 2 млн.

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