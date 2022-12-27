Полузащитник Специи Виктор Коваленко наконец будет иметь четкий план относительно места продолжения карьеры.

"Орлята" летом твердо настроены выкупить украинца у Аталанты и подписать полноценный контракт до 2026 года, утверждает TMW.

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Для Коваленко это вторая кампания в составе Специи. Полузащитник регулярно получал игровое время (34 матча, один гол и 4 ассиста), пока не травмировался в ноябре. Впрочем, это не изменило планов клуба окончательно выкупить 26-летнего игрока по завершении сезона.

Источник не раскрывает сумму будущего соглашения между Специей и Аталантой. Сами бергамаски зимой 2021-го платили Шахтеру 600 тысяч евро, а сейчас Transfermarkt оценивает Коваленко в 2 млн.

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