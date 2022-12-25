"Дуже сподіваємось, що трансфер Маліновського відбудеться": Марсель продовжує боротьбу за українця
Комерційний консультант провансальців Сурінья Маномай прокоментувала зацікавленість клубу до півзахисника Аталанти Руслана Маліновського.
"Це хороший футболіст, нам потрібен такий профіль. Я дуже сподіваюся, що трансфер відбудеться.
Мойєс обговорив з Маліновським трансфер у Вест Хем, – журналіст
Його сильна сторона – швидке просування м‘яча вперед, а ще він має потужний удар.
Маліновський був пріоритетною ціллю головного тренера Ігора Тудора цього літа. Якщо ми й підписали Харіта, то тільки тому, що перехід українця не вдалося завершити", – цитує Footballclubdemarseille.fr слова Маномая у програмі Debat Foot Marseille.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Аталанта підняла ціну за українця з 10 до 20 млн євро, чим відлякала Марсель, який має фінансові проблеми.
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