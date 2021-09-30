Коваленко відновився від травми і повернувся до тренувань
30 вересня 22:54 - Читать на русском
Український легіонер Віктор Коваленко знову в обоймі тренерського штабу Спеції.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко повністю залікував пошкодження та провів тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нещодавно у 25-річного українця діагностували м'язову травму, через що Віктор залишався поза заявкою італійської команди в останніх двох матчах. Вже 3 жовтня екс-гравець Шахтаря може повернутись на поле у поєдинку з Вероною.
У нинішньому сезоні Коваленко провів за Спецію всього 2 матчі – один в Кубку Італії і один у Серії А.
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