Півзахисник Спеції Віктор Коваленко повністю залікував пошкодження та провів тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Спеція невдовзі підпише ще одного гравця на позицію Коваленка

Нещодавно у 25-річного українця діагностували м'язову травму, через що Віктор залишався поза заявкою італійської команди в останніх двох матчах. Вже 3 жовтня екс-гравець Шахтаря може повернутись на поле у поєдинку з Вероною.

У нинішньому сезоні Коваленко провів за Спецію всього 2 матчі – один в Кубку Італії і один у Серії А.

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