Полузащитник Специи Виктор Коваленко полностью залечил повреждение и провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Специя вскоре подпишет еще одного игрока на позицию Коваленко

Недавно, у 25-летнего украинца диагностировали мышечную травму, из-за чего Виктор оставался вне заявки итальянской команды в последних двух матчах. Уже 3 октября экс-игрок Шахтера может вернуться на поле в поединке с Вероной.

В нынешнем сезоне Коваленко провел за Специю всего 2 матча – один в Кубке Италии и один в Серии А.

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