Хавбек у своєму Instagram виклав світлину з літака в компанії агентів Вадима Шаблія та Сергія Серебреннікова.

Худжамов окреслив перспективи Коваленка в Аталанті – можуть виникнути певні труднощі

Видання Informazione зазначає, що українець прибув до Італії ще вранці та оселився в готелі, де має підписати контракт із Аталантою. Відомі варіанти майбутнього ігрового номера – 20-й або 74-й.

За інформацією італійських ЗМІ, донецький клуб за дострокове розірвання контракту з Коваленком отримає від "Богині" компенсацію в сумі 700 тисяч євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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