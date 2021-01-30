Аталанта та Шахтар домовились про перехід Коваленка – ЗМІ озвучив символічну суму компенсації
30 січня 17:37 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко дуже близький до переходу в Аталанту в зимове трансферне вікно.
Сторони домовились щодо повноцінного трансферу Коваленка після повернення українця з тренувального збору Шахтаря.
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За інформацією Tuttomercatoweb, "Богиня" заплатить смішні 700 тисяч євро за повноцінний перехід хавбека.
У поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.
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