Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко в ближайшее время должен стать игроком Аталанты.

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Издание Informazione отмечает, что украинец прибыл в Италию еще утром и поселился в гостинице, где должен подписать контракт с Аталантой. Известны варианты будущего игрового номера – 20-й или 74-й.

По информации итальянских СМИ, донецкий клуб за досрочное расторжение контракта с Коваленко получит от "Богини" компенсацию в сумме 700 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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