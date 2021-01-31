Схоже, сага з трансфером півзахисника збірної України Віктора Коваленка в італійський клуб добігає свого кінця.

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко все ближчий до переходу в Аталанту.

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За повідомленням видання Meta Ratings, 24-річний футболіст залишив розташування гірників у Туреччині, де команда Луїша Каштру розпочала свій другий тренувальний збір. Очікується, що до першого лютого футболіст пройде медогляд в Бергамо і підпише з Аталантою повноцінний контракт.

За інформацією італійських ЗМІ, донецький клуб за дострокове розірвання контракту з Коваленком отримає від "Богині" компенсацію в сумі 700 тисяч євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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