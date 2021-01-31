"Я радий за Коваленка, який переходить в Аталанту. Це важливий крок у його житті і кар'єрі. Не сумніваюся, що Віктор після цього виросте, як футболіст, стане прогресувати швидше.

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Як показує практика, кожен з українських гравців, які наважувалися на перехід в закордонний чемпіонат, лише вигравав від цього. Наші футболісти розкріпачувались, починали грати по-іншому, помітно додавали на полі, ставали впевненішими. Все це йшло на користь і збірній України, яка поповнювалася не просто новачками, а лідерами, здатними повести національну команду за собою. Тому, повторюся, для Коваленка – це великий крок вперед", – сказав Левченко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ Коваленко вже сьогодні, 31 січня, має прибути до Італії для підписання контракту з Аталантою.

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