Похоже, сага с трансфером полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко в итальянский клуб подходит к концу.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко все ближе к переходу в Аталанту.

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По сообщению издания Meta Ratings, 24-летний футболист покинул расположение горняков в Турции, где команда Луиша Каштру начала свой второй тренировочный сбор. Ожидается, что до первого февраля футболист пройдет медосмотр в Бергамо и подпишет с Аталантой полноценный контракт.

По информации итальянских СМИ, донецкий клуб за досрочное расторжение контракта с Коваленко получит от "Богини" компенсацию в сумме 700 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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