Коваленко опинився в списку гравців на вихід з Аталанти – серед них два екс-партнери Маліновського
22:38 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко може змінити клубну прописку.
Аталанта через трансфери Скамакки та Ель-Білаля Туре готова продати гравців атакувальної ланки, зокрема і Віктора Коваленка, повідомляє Tutto Mercato з посиланням на Corriere di Bergamo.
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Також бергамаски мають намір розпрощатись з росіянином Олексієм Міранчуком та дуетом форвардів – Дуваном Сапатою та Луїсем Муріелем.
До слова, Коваленко приєднався до Аталанти у 2021 році, але два сезони провів у оренді в Спеції. Віктор провів за бергамасків лише 1 поєдинок.
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