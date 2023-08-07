Аталанта через трансфери Скамакки та Ель-Білаля Туре готова продати гравців атакувальної ланки, зокрема і Віктора Коваленка, повідомляє Tutto Mercato з посиланням на Corriere di Bergamo.

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Також бергамаски мають намір розпрощатись з росіянином Олексієм Міранчуком та дуетом форвардів – Дуваном Сапатою та Луїсем Муріелем.

До слова, Коваленко приєднався до Аталанти у 2021 році, але два сезони провів у оренді в Спеції. Віктор провів за бергамасків лише 1 поєдинок.

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