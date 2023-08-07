Після відходу Артема Довбика СК Дніпро-1 планує вже завтра оформити трансфер Олександра Філіппова, повідомляє ТаТоТаке.

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На форварда чекатимуть у Празі, де дніпряни проведуть перший поєдинок кваліфікації до Ліги Європи проти Славії. Філіппов підпише контракт на 2 роки та матиме шанс зіграти у матчі.

Відзначимо, що минулий сезон Філіппов провів у складі Риги, проте чимало пропустив через травму, провівши лише 2 матчі та 1 гол. Контракт нападника з Сент-Трюйденом спливає через рік.

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