СК Дніпро-1 оперативно знайшов українця з Європи на заміну Довбику
18:45 - Читать на русском
Нападник Олександр Філіппов найближчим часом має стати гравцем СК Дніпро-1.
Після відходу Артема Довбика СК Дніпро-1 планує вже завтра оформити трансфер Олександра Філіппова, повідомляє ТаТоТаке.
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На форварда чекатимуть у Празі, де дніпряни проведуть перший поєдинок кваліфікації до Ліги Європи проти Славії. Філіппов підпише контракт на 2 роки та матиме шанс зіграти у матчі.
Відзначимо, що минулий сезон Філіппов провів у складі Риги, проте чимало пропустив через травму, провівши лише 2 матчі та 1 гол. Контракт нападника з Сент-Трюйденом спливає через рік.
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