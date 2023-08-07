Коваленко оказался в списке игроков на выход из Аталанты – среди них два экс-партнера Малиновского
22:41 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко может сменить клубную прописку.
Аталанта из-за трансферов Скамакки и Эль-Билаля Туре готова продать игроков атакующего звена, в том числе и Виктора Коваленко, сообщает Tutto Mercato со ссылкой на Corriere di Bergamo.
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Также бергамаски намерены распрощаться с россиянином Алексеем Миранчуком и дуэтом форвардов – Дуваном Сапатой и Луисом Муриэлем.
К слову, Коваленко присоединился к Аталанте в 2021 году, но два сезона провел в аренде в Специи. Виктор провел за бергамасков лишь 1 поединок.
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