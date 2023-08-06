Товариський матч

Жирона – Лаціо – 2:1

Гол: Циганков, 50, Стуані, 70 – Кастельянос, 77

Жирона спромоглася дати гідний бій срібному призеру минулого розіграшу Серії А. Причому Лаціо грав максимально основним складом. Втім, підопічні Мауріціо Саррі понад годину нічого не могли вдіяти проти десятої команди Ла Ліги.

Довбик офіційно став одноклубником Циганкова в Іспанії

Новачок Жирони Артем Довбик залишився на лаві для запасних. Натомість Віктор Циганков очікувано отримав місце в старті. Саме він на початку другого тайму відкрив рахунок. Вся атака вийшла класною, а Віктор постави ефектну крапку, забивши розкішний гол ударом з-за меж штрафного.

Циганкова замінили на 65 хвилині. Невдовзі після цього Жирона подвоїла перевагу. Це дозволило тренеру влаштувати дебют для Довбика. Майже відразу Лаціо зумів відквитати один м'яч зусиллями Кастельяноса. До речі, останній минулий сезон провів саме у Жироні, де був найкращим бомбардиром. Саме на його місце купили вже екс-форварда СК Дніпро-1.