Півзахисник Спеції Віктор Коваленко не допоможе своїй команді у матчі проти Кальярі.

Спеція не включила Віктора Коваленка до списку заявлених гравців команди на матч першого туру Серії А проти Кальярі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тренерський штаб пояснив відсутність українця перевтомою і дозволив Віктору відпочити перед довгим сезоном. Нагадаємо, Коваленко вже дебютував за новий клуб у поєдинку Кубка Італії проти Порденоне (3:1).

Нагадаємо, український хавбек захищає кольори Спеції на правах оренди, контракт Віктора належить Аталанті.

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