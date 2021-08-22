Коваленко не потрапив у заявку Спеції на матч Серії А – відома причина
22 серпня 23:55 - Читать на русском
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко не допоможе своїй команді у матчі проти Кальярі.
Спеція не включила Віктора Коваленка до списку заявлених гравців команди на матч першого туру Серії А проти Кальярі, повідомляє офіційний сайт клубу.
Маліновський прокоментував важкий старт Аталанти у Серії А
Тренерський штаб пояснив відсутність українця перевтомою і дозволив Віктору відпочити перед довгим сезоном. Нагадаємо, Коваленко вже дебютував за новий клуб у поєдинку Кубка Італії проти Порденоне (3:1).
Нагадаємо, український хавбек захищає кольори Спеції на правах оренди, контракт Віктора належить Аталанті.
Коваленко дебютував за Спецію перемогою в Кубку Італії – багато старань у сирому футболі Мотти, помилки і низька оцінка
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter