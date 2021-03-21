Аталанта у рамках 28-го туру Серії А завітала в гості до Верони. Руслан Маліновський розпочав матч із перших хвилин та мав кілька нагод вивести свою команду вперед. Зокрема, українець пробивав зі штрафного, але – невдало.

Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський та Коваленко з різними ролями

Все ж нашому хавбеку вдалось відзначитись результативним ударом. Аталанта заробила пенальті на 30 хвилині, а до позначки підійшов Маліновський. Українець впевнено розвів м'яч та кіпера по різних кутах. За кілька хвилин Руслан ще й асистував, а "Богиня" пішла на перерву за переваги у два голи.

До слова, для Руслана цей м'яч став четвертим у футболці бергамасків в 32 матчах поточного сезону. А от інший українець – Віктор Коваленко – у поєдинку проти Верони залишився у запасі і ще досі не дебютував за новий клуб.

Наші за кордоном: Яремчук та Безус організували переможний гол, дебютний шедевр Соболя і самостріл Качараби