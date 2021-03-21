Еще один игрок сборной Украины начал свой путь на просторах Италии.

Виктор Коваленко начал матч 28-го тура против Вероны в запасе, но при счете 2:0 в пользу "Богини" Джан Пьеро Гасперини решил дать украинцу шанс.

Малиновский снова забил за Аталанту – идеальное исполнение пенальти от украинца

Коваленко вышел на замену на 87-й минуте, заменив другого соотечественника – Руслана Малиновского. Тот записал в свой актив результативный удар с пенальти.

Напомним, Аталанта подписала Виктора во время зимнего трансферного окна, заплатив Шахтеру 700 тысяч евро. С тех пор украинец еще не появлялся на поле в футболке нового клуба.

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