Півзахисник Віктор Коваленко нарешті готовий допомогти Спеції у матчі чемпіонату.

Вихованець Шахтаря потрапив до заявки "орлят" на матч другого туру Серії А проти Лаціо, інформує офіційний сайт клубу.

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Дебют Коваленка відбувся у матчі Кубка проти Порденоне (3:1). Стартовий тур чемпіонату 25-річний українець був змушений пропустити через перевтому. Спеція розписала результативну нічию з Кальярі (2:2).

Нагадаємо, контракт Коваленка належить Аталанті, а оренда розрахована на один сезон.

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