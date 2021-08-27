Коваленко близький до дебюту за Спецію в Серії А – українець потрапив у заявку на матч з Лаціо
27 серпня 23:54 - Читать на русском
Півзахисник Віктор Коваленко нарешті готовий допомогти Спеції у матчі чемпіонату.
Чіро Іммобіле 15’
15’ Чіро Іммобіле
Вихованець Шахтаря потрапив до заявки "орлят" на матч другого туру Серії А проти Лаціо, інформує офіційний сайт клубу.
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Дебют Коваленка відбувся у матчі Кубка проти Порденоне (3:1). Стартовий тур чемпіонату 25-річний українець був змушений пропустити через перевтому. Спеція розписала результативну нічию з Кальярі (2:2).
Нагадаємо, контракт Коваленка належить Аталанті, а оренда розрахована на один сезон.
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