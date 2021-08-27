Полузащитник Виктор Коваленко наконец готов помочь Специи в матче чемпионата.

Воспитанник Шахтера попал в заявку "орлят" на матч второго тура Серии А против Лацио, информирует официальный сайт клуба.

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Дебют Коваленко состоялся в матче Кубка против Порденоне (3:1). Стартовый тур чемпионата 25-летний украинец был вынужден пропустить из-за переутомления. Специя расписала результативную ничью с Кальяри (2:2).

Напомним, контракт Коваленко принадлежит Аталанте, а аренда рассчитана на один сезон.

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